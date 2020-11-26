В кабмин направили законопроект о соглашениях ГЧП на строительство приютов для животных

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов разработал и в четверг направил на отзыв правительства законопроект, который предлагает разрешить заключать соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на строительство приютов для бездомных животных. Текст документа имеется в распоряжении ТАСС.

Законопроектом предлагается дополнить перечень объектов соглашений о ГЧП приютами для животных без владельцев "в целях развития на территории Российской Федерации принципов гуманного обращения с животными без дополнительной нагрузки на федеральный, субъектовый или муниципальный бюджеты".

Бурматов напоминает, что с 1 января 2020 года в силу вступили положения закона об ответственном обращении с животными, которые регулируют в том числе и работу приютов для животных и не допускают жестокие способы обращения с такими животными. "Важная роль в обеспечении надлежащего обращения с животными без владельцев отводится приютам для животных", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Однако, по словам депутата, во многих регионах отсутствуют приюты для животных либо их недостаточно. "Общая обеспеченность субъектов Российской Федерации необходимым количеством приютов для животных составляет не более 25%", - отмечается в документе. При этом основная проблема нехватки приютов - недостаточное финансирование.

Как отмечает автор инициативы, ГЧП может стать одной из форм поддержки строительства приютов для животных. Однако, по словам Бурматова, "ни органы государственной власти, ни муниципальные власти не могут сегодня заключать соглашения о ГЧП на строительство инфраструктуры, предназначенной для осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев, в том числе приютов для животных, так как такие объекты не включены в перечень объектов соглашений о ГЧП". В связи с этим депутат предлагает пересмотреть нормы статьи и разрешить заключать соглашения о ГЧП на строительство приютов для бездомных животных.

"Если замечаний к законопроекту не будет, то мы будем его вносить в Госдуму. Если будут, то сначала отработаем их и потом внесем", - сказал Бурматов ТАСС.