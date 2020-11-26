На Украине впервые зафиксировали более 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Украинские медики за прошедшие сутки зарегистрировали 15 331 случай инфицирования коронавирусом, что стало рекордно высоким показателем за время пандемии. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

"15 331 новый случай коронавируса зафиксирован на Украине по состоянию на 26 ноября 2020 года. В частности, заболели 659 детей и 606 медработников", - написал он в Facebook. Нынешний показатель на 10% превысил зафиксированный накануне, когда суточный прирост числа инфицированных составил 13 882. До этого самый большой суточный прирост был зарегистрирован 20 ноября, когда выявили 14 575 заражений.

По информации Степанова, на последние 24 часа на Украине госпитализированы 1 955 человек, 225 пациентов скончались, 9 617 - выздоровели. Наибольшее число новых больных выявлено в Киеве - 1 399, в Днепропетровской области - 1 254, в Киевской - 979, в Запорожской - 898 и в Харьковской - 895.

За время пандемии число выявленных случаев коронавируса на Украине достигло 677 189, выздоровели 317 395 человек, зафиксировано 11 717 летальных исходов.

В украинских лабораториях за прошедший день осуществлено 76 911 исследований на коронавирус, из них более 25,5 тыс. - на антитела и немногим менее 50 тыс. - методом ПЦР. Положительными из последних оказались 31%. С начала пандемии в стране проведено 4 373 786 ПЦР-тестов. Коронавирус был подтвержден в 15,5% случаях. Охват населения тестированием составляет 10,4%.

Первый случай заражения новым коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения, однако с 11 ноября такое зонирование было отменено, по всей стране была установлена одна зона - оранжевая, а также введен карантин выходного дня. В украинском правительстве допускают введение в стране тотального карантина в случае роста числа заболевших и госпитализированных до такого уровня, с которым не сможет справиться система здравоохранения: по словам главы Минздрава, речь может идти о 25-30 тыс. новых больных ежедневно, когда загруженность системы здравоохранения составит около 80%. 25 ноября такой сценарий подтвердил и премьер-министр страны Денис Шмыгаль.