Спикер Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

"Дорогие друзья, перед заседанием Законодательного собрания Ростовской области сделал контрольный тест на ковид, учитывая широкий круг общения в зале заседаний. Тест оказался с положительным результатом. Но чувствую себя вполне обычно, каких-либо "коронавирусных" симптомов нет", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Ищенко добавил, что продолжит работу в дистанционном режиме.

"Буду работать дистанционно и впервые в своей жизни смотреть заседание Законодательного собрания со стороны - в интернет-трансляции", - отметил он.