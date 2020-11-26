Мурашко: производители вакцин против COVID-19 в РФ близки к выходу на масштабный выпуск

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Российские производители вакцин против коронавируса близки к выходу на масштабный выпуск препарата. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас производители фактически находятся в финальной стадии масштабирования производства, и мы видим, что сегодня объемы, которые сданы на государственный контроль качества, позволяют нам говорить о том, что в декабре-январе эти объемы будут значимо увеличены для того, чтобы начать движение сначала по определенным категориям населения, в затем выходить уже и на более широкие", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Больше миллиона россиян с коронавирусом или подозрением на него лечатся амбулаторно или в стационарах, заявил глава Минздрава.

"По сути дела, мы имеем на амбулаторном этапе более 780 тыс. пациентов и на стационарном лечении более 220 тыс. пациентов", - сказал он на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 59,7 млн человек, свыше 1,4 млн умерли. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, в России по состоянию на 25 ноября зарегистрировано 2 162 503 случая заражения, выздоровели 1 660 419 человек, умерли 37 538. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.