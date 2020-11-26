Все вывезенные на родину из Сирии российские дети переданы родственникам

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Передача родственникам российских детей, вывезенных на родину из Сирии 13 ноября, завершилась в четверг, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Первая группа детей была выписана еще в пятницу на прошлой неделе. Другим ребятам потребовалось более длительное пребывание в больнице под наблюдением врачей. Сегодня медики отпустили домой последних двух малышей, они уже встретились со своими родственниками", - цитирует пресс-служба слова детского омбудсмена Анна Кузнецовой.

Сообщается, что дети вернулись в шесть регионов РФ - Дагестан, Ингушетию, Северную Осетию-Аланию, Карачаево-Черкесию, Ханты-Мансийский автономный округ и Чеченскую Республику.

Кузнецова также отметила, что работа по возвращению российских детей на родину продолжается. "Сейчас готовы документы почти на 90 несовершеннолетних граждан РФ", - уточнила детский омбудсмен.

В пятницу, 13 ноября самолетом Воздушно-космических сил России на родину из Сирии был возвращен 31 российский ребенок.

Работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан РФ, находящихся на территории Ирака и Сирии, началась летом 2017 года. Она организована и проводится по поручению президента РФ. При детском омбудсмене создана специальная межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей на родину. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Российскую Федерацию возвращены более 220 детей.