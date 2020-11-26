В новогодние праздники из Ростова-на-Дону до "Розы Хутор" запустят специальный поезд

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Специальный поезд "Лыжная стрела" запустят в период новогодних праздников из Ростова-на-Дону до горнолыжного курорта "Роза Хутор" в Сочи. Об этом говорится в пресс-релизе ОАО "РЖД", распространенном в четверг.

"В новогодние каникулы АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") запускает специальный дополнительный поезд "Лыжная стрела", который доставит пассажиров из Ростова-на-Дону и Краснодара к горнолыжному курорту Роза Хутор.

Поезд № 18/17 Ростов-на-Дону - Роза Хутор "Лыжная стрела" будет курсировать с 25 декабря по 10 января по специально разработанному расписанию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что поезд будет отправляться со станции "Роза Хутор" в 18:17 и прибывать в Ростов-на-Дону в 8:06. В этом направлении поезд будет курсировать 26, 27 и 30 декабря, а также с 1 по 10 января. Из Ростова поезд будет отправляться в 21:43 и прибывать в 10:24. В таком направлении он будет курсировать 25, 26, 29, 30 декабря, а также с 1 по 9 января.

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Краснодар, Туапсе, Сочи и Адлер. Состав будет сформирован из плацкартных, купейных и СВ вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. В штабном вагоне поезда предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Продажа билетов на "Лыжную стрелу" уже открыта. Стоимость билета составляет от 1439 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 102 км спроектированы лучшими мировыми экспертами.