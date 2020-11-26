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Светлану Светличную госпитализировали

Актриса рассказала, что находится на обследовании
Светлана Светличная Виталий Невар/ТАСС
Описание
Светлана Светличная
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная подтвердила ТАСС информацию о своей госпитализации, она находится на обследовании.

"Да, это правда, хорошо, что госпитализировали, это надо было сделать давным-давно. Я чувствую себя не очень хорошо. Я нахожусь в Первой Градской больнице. Я поступила сюда только только вчера, меня обследуют. Во всяком случае, жива-здорова, разговариваю с вами", - сказала Светличная.

Ранее в СМИ появилась информация, что артистку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В мае 2020 года Светличной исполнилось 80 лет. Она известна своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Бриллиантовая рука", "Место встречи изменить нельзя" и ряде других.

Теги
РоссияСветличная, Светлана Афанасьевна
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