Путин поручил проанализировать предложения РСПП по совершенствованию уголовного права

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства рассмотреть предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Такой пункт содержится в опубликованном в четверг перечне поручений главы государства по итогам состоявшейся в октябре встречи с членами правления РСПП.

"Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства рассмотреть предложения общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства РФ", - говорится в списке поручений.

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 15 января 2021 года. Ответственными назначены руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и глава РСПП Александр Шохин.