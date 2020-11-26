Мурашко сообщил о снижении количества новых случаев заражения ВИЧ в России

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Тенденция к снижению числа новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией наблюдается в России, также ежегодно растет количество людей, проходящих обследование на наличие этой инфекции. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"По итогам 2019 года мы отмечаем положительную тенденцию. Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией снижается: с 85 тыс. человек в 2017 году до 80 тыс. в 2019. При этом каждый год растет число тех, кто проходит обследование. В 2019 году прошли почти 42 млн человек тестирование на ВИЧ, а это 28,5% жителей нашей страны, под наблюдением находится почти 83%", - сказал он на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

Мурашко подчеркнул, что еще до начала пандемии коронавирусной инфекции в регионах удалось обеспечить запас антиретровирусных препаратов для людей с ВИЧ-инфекцией. Он отметил, что объем добровольного тестирования на ВИЧ в регионах увеличился, Минздрав планирует также повысить и охват химиотерапией. Министр отметил, что дискриминация людей с этим заболеванием недопустима, и необходимо регулярно говорить о профилактике ВИЧ.