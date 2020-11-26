Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до минимума с начала июля

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в Москве опустился до отметки 0,87, это минимальный уровень с 4 июля. В среднем по России этот показатель опустился в четверг до 1,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. Это Ханты-Мансийский автономный округ, где показатель второй день подряд составляет 0,99. В Ростовской области и в Красноярском крае он равен 1.

В Воронежской и Нижегородской областях коэффициент составил 1,01, в Иркутской области - 1,02, в Свердловской области - 1,03, в Подмосковье - 1,09.

Самая напряженная ситуация с темпами распространения ковида складывается в Санкт-Петербурге, где число новых случаев за сутки выросло почти на 3,7 тыс. Там показатель поднялся до 1,34 и находится на самой высокой отметке с 7 октября, когда в городе начал отмечаться стремительный рост заболеваемости.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.