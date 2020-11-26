В Якутии результаты тестов на коронавирус предоставит региональный электронный сервис

ЯКУТСК, 26 ноября. /ТАСС/. Результаты анализов на коронавирус в Якутии будут предоставлять при помощи регионального электронного сервиса "Облачная поликлиника". Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"Лабораториями республики [за сутки] проведено 4 393 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 767 096 тестов. [Зампредседателя правительства Якутии] Ольга Балабкина подчеркнула, что сегодня принято решение о предоставлении результатов анализов в течение 48 часов через сервис "Облачная поликлиника". Вице-премьер оценила, что данный электронный сервис с мая текущего года доказал свою эффективность в оперативном обслуживании граждан", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, мобильное приложение "Облачная поликлиника" было разработано в апреле по заказу министерства для усиления контроля и мониторинга за состоянием здоровья пациентов. Одна из его главных функций - получение жителем дистанционной, телемедицинской консультации врача с минимизацией личных контактов. По состоянию на октябрь к сервису подключены 39 медицинских организаций, зарегистрировано более 645 врачей, количество проведенных консультаций превысило 10 тыс.

"С помощью приложения "Облачная поликлиника" для пациентов стали доступны не только консультации с врачом, но и курсы реабилитации. Для этого пациенту необходимо просто связаться с врачом по видеосвязи через мобильное приложение. Для того, чтобы воспользоваться приложением, пользователю необходимо пройти авторизацию через госуслуги", - сказали в Минздраве.

Помимо этого, можно задать интересующий вопрос специалисту в онлайн-чате, записаться на телемедицинскую консультацию врача и отметить свое местонахождение для подтверждения самоизоляции с помощью кнопки "Я дома".

Всего в регионе выявлено 18 972 случая инфицирования, выздоровели 12 422 человека, умерли 270. Якутия находится на втором этапе снятия ограничений в условиях пандемии. Разрешены занятия спортом на улице с некоторыми ограничениями, можно совершать прогулки, одиночные или с членами семьи, работает ряд предприятий сферы услуг, открыты крупные магазины. Власти просят носить маски в общественных местах и транспорте, с ограничениями работают кафе и рестораны.