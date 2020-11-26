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Путин: финансирование подключения малых сел к интернету может быть увеличено

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 октября 2021 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство России рассмотрит вопрос об увеличении финансирования в 2021 году программы обеспечения услугами связи малых населенных пунктов. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.

"Правительству РФ рассмотреть вопрос об увеличении в 2021 году бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание универсальных услуг связи в населенных пунктах с численностью населения до 500 человек, предусмотрев при этом использование средств резерва универсального обслуживания", - говорится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам состоявшейся 21 октября встречи главы государства с руководством Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 октября 2021 года.

Универсальные услуги связи (УУС) - механизм обеспечения доступности минимального набора услуг связи для всех граждан страны. Обязанности по оказанию УУС возложены на "Ростелеком". В настоящее время компания предоставляет универсальные услуги связи с использованием, в частности, таксофонов, а также в виде доступа в интернет с использованием точек, подключенных к волоконно-оптическим линиям связи в населенных пунктах численностью до 500 человек.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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