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Пандемия COVID-19

В Ленинградской области планируют открыть шесть пунктов вакцинации от коронавируса

Ожидается поступление 1 664 доз вакцины в регион

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Ленинградской области готовят к открытию шесть пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом на заседании правительства региона в четверг сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

"Предполагаем, что сейчас у нас шесть пунктов вакцинации от ковида будет открыто. Опыт уже есть: мы первую часть медицинских работников привили. Поэтому, безусловно, ждем той партии, которая нам предназначена по соглашению - 1 664 дозы", - сказал глава комитета.

Вылегжанин добавил, что власти приобрели дополнительные медицинские морозильные камеры для хранения вакцины.

По последним данным, в Ленинградской области заразились коронавирусной инфекцией 16 110 человек, выздоровели 10 609, умерли 133. За минувшие сутки в регионе выявили 202 случая заражения.

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РоссияЛенинградская областьПандемия COVID-19
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