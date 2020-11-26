Эксперт: расследовавшие крушение Ту-154 не располагали записью беседы Качиньских

ВАРШАВА, 26 ноября. /ТАСС/. Эксперты из польской правительственной комиссии по расследованию авиапроисшествий, которые выясняли обстоятельства крушения под Смоленском самолета Ту-154М 10 апреля 2010 года, не располагали записью разговора погибшего в этой трагедии президента Польши Леха Качиньского с его братом Ярославом Качиньским. Об этом заявил в опубликованном в четверг интервью изданию "Виртуальная Польша" бывший глава этой комиссии Мачей Ласек, участвовавший в 2010-2011 годах в выяснении причин авиакатастрофы.

"В этом вопросе ничего не изменилось с тех пор, как мы написали отчет, и позиция комиссии остается неизменной. Комиссия обратилась в прокуратуру и соответствующие государственные службы с просьбой предоставить запись разговора президента с братом. В ответ мы получили информацию, что этот разговор не был зарегистрирован", - сказал Ласек.

Однако, по его словам, комиссия имела доступ к данным, связанным с входом в спутниковую телефонную сеть из самолета, и на этом основании она смогла определить, сколько таких звонков было сделано, когда они начались и как долго длились. Связывая эти данные со временем разговора и событиями, которые происходили в кабине экипажа Ту-154М, комиссия смогла оценить их возможное влияние на деятельность пилотов.

"Комиссия проанализировала возможное влияние этого разговора на решения, принимаемые экипажем. Последний разговор президента и его брата состоялся до того, как глава дипломатического протокола получил от экипажа подробную информацию об отсутствии погодных условий для посадки в Смоленске. Из записей звукового регистратора кабины также не следует, что кто-то оказывал прямое давление на посадку. Таким образом, по мнению комиссии, телефонный разговор братьев Качиньских не повлиял на действия экипажа. Такие же выводы можно сделать на основе анализа всех имеющихся стенограмм разговоров в кабине - они не показывают, что кто-то дал указание пилотам приземлиться", - указал Ласек.

Тем не менее, по его мнению, "если запись последнего разговора президента Леха Качиньского существует, то она должна быть обнародована". "Это закончит продолжающиеся уже девять лет спекуляции на эту тему", - указал он.

Запрос

Во вторник стало известно, что Генеральная прокуратура РФ направила в Польшу запрос о правовой помощи в связи с распространением в СМИ республики новых сведений по делу о крушении польского президентского самолета 10 апреля 2010 года под Смоленском. 3 ноября в польском издании "Газета выборча" было опубликовано интервью с бывшим судьей Войчехом Лончевским. Он заявил, что видел приобщенную к материалам расследования стенограмму разговора братьев Ярослава и Леха Качиньских непосредственно перед катастрофой самолета. Лончевский отметил, что стенограмма имеет гриф "совершенно секретно", поэтому он не выдал никаких деталей документа.

Как указали в Генпрокуратуре РФ, с учетом того, что данная информация требует оценки со стороны российских следственных органов, у польской стороны запрошены фонограмма и стенограмма упомянутого телефонного разговора.

Пресс-секретарь Национальной прокуратуры Ева Бялик ранее заявила журналистам, что в материалах дела нет ни записи, ни стенограммы разговора братьев Качиньских. По ее словам, информация о такой записи появилась в интервью "Газете выборчей" Войчеха Лончевского, которому предъявлены серьезные обвинения областной прокуратурой Кракова. Речь идет, в частности, о даче ложных показаний и уведомлении правоохранительных органов о преступлении, которого не было, прокомментировала она.

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом Лехом Качиньским летела на Ту-154 в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить самолет. Лайнер не дотянул до взлетно-посадочной полосы аэродрома Северный несколько метров - он столкнулся сначала с деревьями, а затем с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту. Москва неоднократно заявляла, что обломки Ту-154М являются вещественным доказательством и не могут быть переданы Варшаве до завершения следствия.