В России зарегистрировано более 220 тест-систем для выявления коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Более 220 медицинских изделий для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрировано на сегодняшний день в России. Об этом в четверг сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

"По ускоренной процедуре уже 265 медицинских изделий получили регистрационное удостоверение. Было зарегистрировано на сегодня 221 медицинское изделие - это наборы реагентов для диагностики новой коронавирусной инфекции", - сказала она на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

Кроме того, в рамках борьбы с пандемией на территорию страны было ввезено более 3 млн различных медизделий, в том числе средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких и другие. "Одним из инструментов обеспечения доступности лекарственных средств в период пандемии послужила дистанционная торговля лекарственными препаратами. На сегодняшний день Росздравнадзором выдано уже 248 решений аптечным сетям", - добавила она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.