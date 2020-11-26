Кузнецова заявила, что пандемия затруднила лечение детей с онкозаболеваниями

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пандемия затруднила лечение онкобольных детей в РФ, считает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Выступая на XI Всероссийском конгрессе пациентов, она призвала расширять географию онкоцентров в регионах.

По словам детского омбудсмена, ограничительные меры, принимаемые в сфере профилактики коронавируса, еще ярче высветили проблему с квалифицированной высокотехнологичной медицинской помощью.

"Особенно тяжелая ситуация с онкологическими заболеваниями детей. В условиях пандемии лечение онкологических пациентов затруднилось. Москва и Санкт-Петребург, в которых проходят лечение дети со всей страны в федеральных клиниках - попасть туда может далеко не каждый ребенок. Поэтому очень важно расширять географию онкологических центров в регионах и готовить для них специалистов", - сказала Кузнецова.

Она сообщила, что в текущем году число обращений в ее аппарат, связанных со здравоохранением, выросло более чем на 87 %. Детский омбудсмен отметила, что поступали обращения от родителей по вопросам закрытия детских отделений, которые были временно оборудованы под прием больных коронавирусом, перепрофилировании больниц, в том числе роддомов, и особых требованиях при госпитализации в связи с COVID-19.