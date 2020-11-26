Начальник управления глубоководных исследований Минобороны умер из-за коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ вице-адмирал Алексей Буриличев, ранее госпитализированный с коронавирусной инфекцией, умер в военном госпитале имени Н. Н. Бурденко на 63-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в кораблестроительной отрасли.

"Умер Алексей Буриличев. До этого его госпитализировали с коронавирусом", - сказал собеседник агентства.

О смерти вице-адмирала на своей странице в Facebook ранее написал директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков. "Два часа назад в госпитале Бурденко умер Герой Российской Федерации вице-адмирал Буриличев Алексей Витальевич. Мы обязательно завершим то, что ты не успел осуществить", - написал он в среду поздно вечером.

Вице-адмирал Буриличев возглавлял Главное управление глубоководных исследований Министерства обороны РФ с 2005 года. Звание Героя Российской Федерации получил в 1996 году после выполнения задачи в Атлантическом океане. Тогда под его командованием атомная подводная лодка К-461 "Волк" Северного флота вышла в удаленные районы Атлантики на боевое патрулирование. В зоне господства противолодочных сил США экипаж подлодки обнаружил американскую субмарину с баллистическими ракетами и длительное время скрытно отслеживала ее маршрут.