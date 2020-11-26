Ребенку в Калининграде прооперировали вместо больной руки здоровую

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Калининградской области начала проверку после проведения ребенку операции на здоровой руке вместо больной. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте ведомства.

"По предварительным данным, врач ГБУЗ КО "Детская областная больница Калининградской области" прооперировал по ошибке ребенку здоровую руку вместо больной. Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства, регламентирующего вопросы оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По итогам проверки будет дана оценка действиям врачей медицинского учреждения.

В среду в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что ученицу первого класса доставили в детскую областную больницу для проведения операции по извлечению из правой руки спиц после перелома. После операции мать девочки обнаружила, что у ребенка забинтована не та рука, а врач сообщил, что спицу не нашли и придется делать еще одну операцию.

Мать ребенка сообщила, что обратилась после инцидента в правоохранительные органы. В областном Минздраве журналистам сообщили, что проводят проверку после произошедшего.