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"ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

Отметку "Страница умершего человека" соцсеть может поставить по желанию родственников и при предоставлении фотографии свидетельства о смерти
© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 26 ноября. Специальное обозначение для страниц умерших пользователей появилось во "ВКонтакте". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети. 

"В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в поддержку и предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится и отметка "Страница умершего человека", - заявили в пресс-службе. 

Надпись "Страница умершего человека" будет располагаться на месте даты и времени последнего визита во "ВКонтакте". 

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