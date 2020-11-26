"ВКонтакте" начала помечать страницы умерших пользователей

ТАСС, 26 ноября. Специальное обозначение для страниц умерших пользователей появилось во "ВКонтакте". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе соцсети.

"В случае смерти пользователя его родственники могут обратиться в поддержку и предоставить фото свидетельства о смерти. По желанию родных страницу умершего можно удалить или оставить ее как память для близких людей. Теперь при втором варианте появится и отметка "Страница умершего человека", - заявили в пресс-службе.

Надпись "Страница умершего человека" будет располагаться на месте даты и времени последнего визита во "ВКонтакте".