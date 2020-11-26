В России началась третья фаза испытаний вакцины "Вектора" от коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной новосибирским центром "Вектор", начинаются в четверг, 26 ноября. Об этом сообщается на странице Роспотребнадзора в Instagram .

"Сегодня стартуют пострегистрационные исследования научного центра "Вектор" Роспотребнадзора. Клинические базы начали набор добровольцев для проведения исследования. В исследованиях примут участие добровольцы в возрасте от 18 лет", - говорится в сообщении.

В соответствии с протоколом, всего в отборе примут участие 4 тыс. добровольцев, из которых 3 тыс. будут допущены до проведения исследований.

Ранее первые пять добровольцев старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" в рамках пострегистрационных испытаний.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил, что вакцина центра "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Минздрав РФ 16 ноября выдал центру разрешение на проведение пострегистрационных исследований на добровольцах старше 60 лет и 18 ноября - для испытаний на 3 тыс. добровольцах.