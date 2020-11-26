WWF просит власти России о новых правовых мерах по защите морских млекопитающих

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов направили письмо в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко с просьбой о поручении профильным ведомствам разработать новый пакет правовых мер по защите морских млекопитающих.

25 июня 2020 года было принято решение о признании не действующим на территории России приказа Министерства рыбного хозяйства СССР от 30 июня 1986 года "Об утверждении Правил охраны и промысла морских млекопитающих". Это был единственный акт, устанавливающий специализированный правовой режим охраны мест обитания морских млекопитающих, в том числе занесенных в Красную книгу РФ.

"С отменой Правил были безальтернативно упразднены нормы, обеспечивающие значительное снижение уровня беспокойства морских млекопитающих в их привычных местах обитания <...> В условиях институциональной неопределенности в исполнении административных функций, просим Вас поручить Минприроды России и Минсельхоз России совместно разработать и принять пакет мер по охране ключевых местообитаний морских млекопитающих", - говорится в тексте письма, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Предлагается, в частности, ввести временные меры по поддержанию ранее установленного режима охраны ключевых мест обитания морских млекопитающих до момента введения в действие иных предусмотренных действующим законодательством форм территориальной охраны и определить порядок взаимодействия соответствующих органов исполнительной власти (Минприроды, Минсельхоза, Минтранса, Росрыболовства, Роснедр) для создания запретных для плавания районов и районов, где пользование недрами запрещено.

Ранее представители WWF направлял письма в ведомства, однако и Минприроды, и Минсельхоз, признав существование проблемы, отметили, что не могут содействовать в ее разрешении, так как это выходит за рамки их компетенций.