В Росздравнадзоре сообщили о дефиците коек для пациентов с COVID-19 в некоторых регионах

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Дефицит коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией отмечается в ряде регионов России, в некоторых из них также зафиксировано недостаточное оснащение перепрофилированных коек, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в четверг сообщила заместитель главы Росздравнадзора Ирина Серегина на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

"Я думаю, что да, система приспособилась [к пандемии], и сегодня <...> основная масса субъектов - работа в них проведена достаточно серьезная, которая позволила открыть койки. Хотя, тем не менее, <...> в ряде субъектов мы констатируем дефицит коечного фонда. Он есть, этот дефицит, констатируем и видим, что несвоевременно в ряде субъектов открываются койки для пациентов с COVID-19 - с учетом просто заболеваемости. Мы видим и констатируем, что недостаточно оснащены перепрофилированные койки, в частности, аппаратами ИВЛ", - сказала она.

Серегина добавила, что обеспокоенность также вызывает и время выполнения лабораторных исследований по выявлению нового коронавируса, а также качество забора самого материала. "Сегодня нас очень беспокоит то, что достаточно превышен лимит времени выполнения лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции. Мы же все понимаем, чем быстрее пациенты и медики будут понимать какой результат ПЦР-исследования, тем быстрее начнутся эпидемиологические мероприятия и будет начато лечение для пациента, который нуждается в этом лечении, - сказала она. - Качество забора биологического материала тоже играет большую роль, и сегодня мы тоже на этом вопросе делаем акцент и работаем в этом направлении".

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.