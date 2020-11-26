Мишустин потребовал от министров лично вылетать на места чрезвычайных ситуаций

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Члены правительства России должны лично вылетать на места чрезвычайных происшествий, чтобы оперативно помогать людям. На это в четверг обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Заслушав по видеосвязи из Владивостока доклад главы Минвостокразвития Алексея Чекункова о ликвидации в Приморье последствий аномального циклона, Мишустин попросил министра держать завершение работ под личным контролем и докладывать профильному вице-премьеру о том, какая помощь нужна дополнительно со стороны федерального правительства.

"Еще хотел бы сказать всем коллегам на будущее: прошу всех членов правительства в случае возникновения чрезвычайной ситуации вылетать на место, подключаться к решению проблем и оперативно помогать людям", - сказал премьер.