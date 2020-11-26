Глава МВД Украины заявил о необходимости немедленно ввести локдаун на 3-4 недели

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса на Украине негативная, поэтому необходимо ввести локдаун на три-четыре недели в ближайшее время. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Нужно вводить локдаун как можно быстрее продолжительностью три-четыре недели", - отметил Аваков в эфире телеканала "Украина-24". По его словам, Кабинет министров Украины занимается этим вопросом. "Убежден, что правительство будет это рассматривать в ближайшие дни", - сообщил министр.

Аваков назвал ситуацию с распространением коронавируса в стране негативной и заявил, что локдаун необходим, несмотря на его непопулярность среди населения. "Не нужно прятаться за политическими лозунгами или политическими формулировками, потому что речь идет об очень больших системных рисках для здоровья наших людей", - подчеркнул он.

Министр признал, что в результате жесткого карантина будут страдать некоторые слои населения, но власть должна им помочь. "Государству невероятно тяжело - бюджет в катастрофически тяжелом состоянии. Но риски таковы, что нужно принимать серьезное решение <...> Государству надо думать о компенсациях", - подчеркнул он, добавив, что в ближайшие дни на уровне правительства будут сформулированы механизмы компенсаций. По мнению главы МВД, в случае немедленного локдауна Украина уже к Новому году может из него выйти.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил серьезное ужесточение карантина на новогодние праздники. В четверг на Украине впервые зафиксировано более 15 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки. За все время пандемии число выявленных случаев инфицирования в стране достигло 677 189, выздоровели 317 395 человек, зафиксировано 11 717 летальных исходов.

Первый случай заражения новым коронавирусом на Украине был выявлен 3 марта в Черновицкой области. С 17 марта в стране введен карантин. До 31 декабря по решению правительства в стране действует режим чрезвычайной ситуации. С 1 августа были введены правила адаптивного карантина, когда регионы поделили на четыре зоны, где в зависимости от эпидемической ситуации действовали разные ограничения, однако с 11 ноября такое зонирование было отменено, по всей стране была установлена одна зона - оранжевая, а также введен карантин выходного дня.