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Пандемия COVID-19
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В больницах из-за коронавируса находится 21 депутат Госдумы

Всего болезнь затронула 137 парламентариев, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в четверг на заседании палаты, что 21 депутат на данный момент госпитализирован из-за заболевания, вызванного коронавирусом, всего болезнь на сегодняшний день затронула 137 парламентариев.

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"Сегодня 21 депутат на больничной койке, 137 депутатов перенесли пандемию, включая 21-го", - сказал спикер.

"Мы с вами видим: увеличивается постоянно число, но мы обязаны сделать все для того, чтобы люди были защищены", - добавил председатель Госдумы, имея ввиду необходимость принятия законодательных мер, направленных на поддержку и защиту населения.

Всего в Госдуме 450 депутатских мест. В конце сентября из-за последствий коронавируса умер депутат от КПРФ Ваха Агаев, ему было 67 лет. 17 ноября Володин сообщил, что в больницах находились 28 депутатов, на тот момент коронавирус затронул 130 парламентариев.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 60,4 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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