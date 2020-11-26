В Минздраве сообщили, что передача ВИЧ от матери к новорожденным в России прекратилась

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вертикальный путь передачи ВИЧ-инфекции от матери к новорожденному ребенку в России прекратился, процент таких случаев минимален. Об этом сообщила в четверг помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

"Можно говорить о прекращении в Российской Федерации вертикального пути передачи [ВИЧ]. На сегодняшний день этот процент передачи минимален, и риск рождения детей от матерей с ВИЧ-инфекцией именно с этим заболеванием составляет 1,2%", - сказала она на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИД.

Габбасова отметила, что за прошедшие три года увеличилось число случаев с установленным ВИЧ-диагнозом на ранних стадиях. "На конец 2019 года под диспансерным наблюдением в центрах профилактики РФ находилось 743 тысячи человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 68,9% получали антиретровирусную терапию", - добавила она.