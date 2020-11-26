Во Владивостоке объявили общегородской субботник, чтобы очистить улицы после циклона

"На помощь городским службам в ликвидации последствий стихии вышли многие - военные, МЧС, волонтеры, студенты, курсанты, различные компании. Но по-прежнему в городе остается большой объем работ по расчистке и уборке завалов деревьев. Непогода принесла колоссальные разрушения, больше всего пострадали зеленые насаждения. В эту субботу мы приглашаем всех желающих присоединиться к наведению порядка в любимом городе - убрать упавшие ветки и деревья, очистить территории, к примеру, рядом со своим домом, детским садом или в любом другом месте", - приводит пресс-служба слова главы Владивостока Олега Гуменюка.

Уточняется, что в субботнике будут участвовать управляющие компании, сотрудники городской администрации, депутаты и привлеченные коммерческие организации. Сейчас расчисткой пешеходных зон, лестниц и виадуков, уборкой упавших деревьев занимаются порядка 600 человек, в распоряжении которых 180 единиц спецтехники. Среди тех, кто работает на улицах, - сотрудники муниципального дорожного предприятия "Содержание городских территорий", представители МЧС, ТОФ, лесничества, студенты, курсанты и волонтеры, представители коммерческих организаций.

"Специалисты сейчас продолжают подсчет ущерба, нанесенного стихией. Уже сейчас понятно, что пострадало порядка 80% зеленых насаждений, значительная часть которых, к сожалению, не восстановится. Впереди - большая работа по высадке деревьев и кустарников", - цитирует Гуменюка пресс-служба.

Ранее прокуратура Владивостока возбудила дело об административном правонарушении в отношении главы профильного подразделения городской администрации в связи с тем, что тротуары и лестницы города не были вовремя очищены от снега и льда после циклона. Главе города внесено представление в связи с тем, что к ликвидации последствий было привлечено мало спецтехники.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Дома в 73 населенных пунктах, в которых проживает более 180 тыс. человек, остались без света. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.