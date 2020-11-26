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Пандемия COVID-19

Володин: Россия преодолевает экономический кризис из-за пандемии "не за счет народа"

Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Россия преодолевает экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, не за счет граждан, как это было ранее, государство выполняет все социальные обязательства. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Пандемия принесла кризис в экономике, причем не только в нашей стране, во всем мире. Наша страна его преодолевает. Преодолевает не за счет народа, как это было и в 1990-е, и раньше, когда всех заставляли подписываться на займы. Это все было за счет людей", - сказал Володин.

Говоря о рассмотрении проекта федерального бюджета, политик признал, что следующий год будет сложным. "Должны прямо сказать: все сделал президент для того, чтобы все социальные обязательства были выполнены за счет государства - не за счет людей. Расходы увеличены на здравоохранение и преодоление пандемии. Да, это те деньги, которые могли пойти в другие отрасли, но сегодня нужно думать о людях, спасать их", - добавил председатель нижней палаты.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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