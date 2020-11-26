Мантуров заявил, что дефицита лекарств в больницах нет

"Она [проблема нехватки лекарств] связана в первую очередь с госпитальным сегментом, где на сегодняшний день мы не видим дефицита, поскольку получаем данные от регионов в ИЦК (Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом - прим. ТАСС). Запасы - от двух до четырех недель, в разных регионах ситуация разная", - сказал он.

Ранее министр говорил, что потребности регионов РФ в лекарствах от коронавируса покрываются как за счет отечественных производителей, так и благодаря импорту, а причиной дефицита в аптеках стал непрогнозируемый ажиотажный спрос. По его словам, производители переходят на прямые поставки в медучреждения и розницу, минуя дистрибьюторское звено.