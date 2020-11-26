Глава Ижевска планирует в ближайшие 5-6 лет запустить в городе беспилотные летающие такси

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что рассчитывает в ближайшие пять - шесть лет запустить в городе беспилотные летающие такси, так как производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в республике развивается быстрыми темпами. Об этом он сообщил журналистам, уточнив, что варианты такой новации обсуждали в "Сколково".

"Мы базировали эту идею на том, что у нас очень успешно работает ряд компаний, которые развивают именно эту сферу - беспилотные летательные аппараты. Пока с другими задачами и целями, но я уверен, что, начав переговоры с нашими бизнесменами, которые этим занимаются, мы найдем взаимопонимание. Надеемся на это, и, возможно, развитие пойдет именно в сторону такого вида общественного транспорта как беспилотное такси или управляемое пилотное такси, но именно воздухоплавающее", - сказал Бекмеметьев.

По его словам, учитывая быстрые темпы развития технологий, подобный транспорт в Ижевске может появиться в ближайшие пять - шесть лет.

"Технологии развиваются очень быстро. Я уверен, и об этом говорили и другие главы городов на сессии в "Сколково", что мы не забегаем вперед. Мы догоняем с этой нашей идеей, догоняем, например, те проекты, которые есть в Корее, в южноазиатских странах. <…> Если дорогу проектировать год - полтора от момента, когда деньги найдены, строить ее - это еще плюс 4 года, - то есть 5-6 лет на дорогу. А за это время, учитывая, какими темпами смартфоны у нас появились, я думаю, что летающее такси может появиться гораздо быстрее", - сказал глава города.

"Кстати, после нашего выступления в "Сколково" многие главы городов, которые проходят с нами параллельно обучение, они подходили и спрашивали, что это такое, с чем это едят", - добавил глава города.

Созданием беспилотных летательных аппаратов в Удмуртии занимается компания Zala Aero - ведущий российский разработчик и производитель беспилотных воздушных систем и мобильных комплексов. С января 2015 года группа компаний входит в АО "Концерн "Калашников". В настоящее время в России применяется более 2 тыс. беспилотных комплексов Zala для охраны государственных границ, проведения разведывательных и спасательных операций, мониторинга нефтегазовой инфраструктуры, обследования объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.