Власти Псковской области в 2020 году купят 18 квартир для врачей

ПСКОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2020 году увеличили почти в четыре раза объем средств на покупку квартир для врачей, чтобы частично решить проблему нехватки медицинских кадров и привлечь в регион новых специалистов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в четверг на сессии регионального парламента, обращаясь к депутатам областного собрания с бюджетным посланием.

Для Псковской области тема привлечения медицинских кадров актуальна - укомплектованность ими составляет всего 43%, средняя зарплата врачей является самой низкой на Северо-Западе России и одной из самых низких по стране. С 2019 года работа по привлечению специалистов ведется по проекту "Обеспечение медицинских организаций Псковской области квалифицированными кадрами", подготовленного для реализации задач нацпроекта "Здравоохранение".

"Предусмотрены средства на покупку служебного жилья медицинским работникам. По инициативе фракции "Единая Россия" и при поддержке депутатов Псковского областного собрания в этом году финансирование было увеличено с 9 до 34 млн рублей. На эти средства было приобретено 16 квартир. На экономию до конца года будет закуплено еще две", - сказал губернатор.

По его словам, в 2021 году финансирование на покупку квартир для медиков "будет сохранено в том же объеме". "Во время обсуждения с фракциями я предложил сделать это постоянно действующей региональной программой, и по возможности увеличивать сумму выделяемых средств. Коллеги, благодарю вас за то, что поддержали эту инициативу", - добавил Ведерников, обращаясь к парламентариям.

В начале года спикер регионального парламента Александр Котов сообщал, что в бюджете области на решение квартирного вопроса медиков было предусмотрено всего 6,5 млн рублей - на эти средства регион мог приобретать лишь три квартиры в год. По мнению спикера, такими темпами регион "не только снижает шансы привлечь других врачей, но и может потерять тех, кто годами ждет получения жилья". По данным регионального комитета по здравоохранению, в очереди на жилье стоят несколько десятков врачей, среди них терапевты, педиатры, врачи-специалисты.