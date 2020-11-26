Путин 26 ноября отправится в Саров

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправится в четверг в рабочую поездку в город Саров, которую ранее отменил из-за нелетной погоды. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня погодные условия позволяют осуществить перелет, поэтому в ближайшее время президент отправится в Нижегородскую область, в Саров, по той программе, о которой я говорил вчера", - сообщил представитель Кремля.

Как сообщалось ранее, в Сарове президент посетит Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. В этой поездке Путин ознакомится с цифровыми продуктами госкорпорации "Росатом".

У главы государства также запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Программа поездки

Песков также уточнял в среду, что в Сарове у главы государства будет "достаточно насыщенная программа". "Президент будет на лазерном полигоне [Российского] федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, осмотрит новые разработки, - сказал пресс-секретарь главы государства. - Президенту презентуют проекты цифровых решений, будет также презентован ему проект "Большой Саров". В силу специфики города также будет много закрытых мероприятий, добавил представитель Кремля.

Кроме того, из Сарова Путин в режиме видеоконференции заслушает доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе, где проживают почти 76 тыс. человек, с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с закрывшегося в 2005 году предприятия "Усольехимпром". Как отмечал Песков, Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их под своим контролем.

В последний раз президент посещал Саров в сентябре 2014 года. Тогда он встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ. В первый раз президент побывал в этом городе в 2003 году, во второй - в феврале 2012 года. В тот приезд он провел здесь круглый стол по укреплению обороноспособности государства, а также посетил НИИ экспериментальной физики и Саровский монастырь.