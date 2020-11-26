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Пандемия COVID-19

В Грузии с 28 ноября прекращают работу рестораны, магазины и общественный транспорт

ТБИЛИСИ, 26 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии в рамках борьбы с ростом числа инфицированных коронавирусом приняло решение с 28 ноября по 31 января запретить работать ресторанам, торговым объектам, а также приостановить работу общественного транспорта в крупных городах. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении правительства.

"Запрещается регулярная перевозка пассажиров, в том числе железнодорожная, автобусная и на такси. Рестораны и объекты питания полностью переходят на режим доставки пищи", - говорится в сообщении и указывается, что общественный транспорт не будет работать в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Зугдиди, Телави и Поти.

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