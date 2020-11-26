В Кремле не знакомы с исследованием о боязни россиян шутить в интернете

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. В Кремле не знакомы с исследованием компании ESET, согласно которому три четверти пользователей рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, с чем может быть связана такая обеспокоенность и насколько она обоснованна, представитель Кремля заявил: "Мы не знакомимся с исследованиями этой компании, она нам не известна".

При этом Песков назвал неуместным вопрос, могут ли в Кремле рекомендовать не шутить про политику или избегать определенных тем.

Ранее Forbes со ссылкой на исследовании компании ESET, разрабатывающей антивирусное программное обеспечение, писал о том, что три четверти опрошенных пользователей рунета предпочитают не публиковать шутки на политические темы.