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Кличко издал сборник своих цитат

В него вошли 14 известных высказываний мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко Александр Щербак/ТАСС
Описание
Мэр Киева Виталий Кличко
© Александр Щербак/ТАСС

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированный сборник своих оговорок, которые стали крылатыми. Презентация книжки "Далее будет. Я не молчу" состоялась в четверг в городской мэрии.

"Я все же издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. Я рад, что такая книга, иллюстрированная, будет поднимать настроение людям. Потому что нам сегодня - в условиях пандемии - нужны положительные эмоции и хорошее настроение. Улыбайтесь, потому что жизнь стоит того", - сказал Кличко на презентации.

Сборник выполнен в компактном формате - гармошки. В него вошли 14 известных высказываний Кличко, сделанных во время различных брифингов и официальных мероприятий.

По словам мэра, его самая любимая фраза о "завтрашнем дне", которую он произнес во время выступления в телеэфире у журналиста Савика Шустера в ноябре 2014 года. "А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", - сказал тогда Кличко. Именно после этой фразы бывший боксер мгновенно стал героем множества шуток и пародий в интернете, а его цитата стала настоящим бестселлером. Ведущий тогда спросил мэра о перспективах города под его руководством.

Мэр отметил, что иногда его оговорки помогают в работе. Так, уже будучи назначенным на пост мэра Киева в 2014 году, Кличко решил рассказать о своих заместителях, но не смог их сосчитать. "У меня есть два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабинете министров и не могут быть приняты. Почему, не знаю", - посетовал столичный градоначальник. На презентации Кличко рассказал, что это его высказывание дошло до премьер-министра и, насмеявшись вдоволь, глава правительства тут же решил вопрос.

По словам мэра, книга, которую он издал за свои средства, вышла тиражом в 3 тыс. экземпляров в подарочном формате. Часть тиража появится в продаже, а полученные средства направят в благотворительный фонд "Будущее Киева". Кличко также сообщил, что не собирается "останавливаться на достигнутом". "Я не планирую останавливаться и намерен издать еще не одну книгу своих мемов", - анонсировал мэр украинской столицы.

Кличко занимает должность мэра Киева с 5 июня 2014 года. На состоявшихся 25 октября выборах он вновь занял кресло столичного градоначальника.

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УкраинаКличко, Виталий Владимирович
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