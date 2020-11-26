Минздрав в рамках стратегии противодействия ВИЧ предлагает создать центр его изучения

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ подготовило проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2030 года. Он предусматривает, в частности, создание Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) по изучению ВИЧ, увеличение медосвидетельствований, развитие международного сотрудничества, сообщила в четверг помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова.

"У нас являются основными задачами создание новых и совершенствование существующих методов и технологий профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции. <...> Также ставится задача получения фундаментальных знаний в области биологии и иммунологии ВИЧ-инфекции, и предусматривается создание Национального медицинского исследовательского центра по изучению ВИЧ-инфекции, а также других социально обусловленных инфекций", - сказала она на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, рассказывая о проекте новой стратегии.

По словам Габбасовой, ВИЧ-инфекция к 2030 году должна перестать быть угрозой общественному здоровью. В частности, СМИ должны способствовать освещению информации об этом заболевании.

Проект стратегии также включает обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи и социальной поддержки лицам с ВИЧ-инфекцией, увеличение охвата населения медицинским освидетельствованием и совершенствование федерального регистра, а также развитие международного сотрудничества по вопросам предупреждения распространения ВИЧ. "Мы также сделали здесь акцент на внедрение скрининговых методов тестирования <...> и формирование приверженности к антиретровирусной терапии", - пояснила Габбасова.