В ДВФУ намерены сформировать "дальневосточную сотню" управленцев за несколько лет

ТАСС, 26 ноября. "Дальневосточную сотню" управленцев, которая будет развивать макрорегион, намерены сформировать в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в течение нескольких лет. Об этом в четверг сообщил руководитель академии управления ДВФУ Михаил Кривопал.

Ранее заместитель гендиректора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике Гасан Гасанбалаев сообщил ТАСС, что работодатели в регионах Дальнего Востока создадут свыше 110 тыс. новых рабочих мест в девяти ключевых отраслях экономики, кадровую потребность должны закрыть поэтапно в течение пяти лет.

"У нас большая территория, качественных кадров не хватает, существующие, скажем так, форматы образовательные, они не закрывают все потребности", - сказал Кривопал.

По словам представителя ДВФУ, в университете создано образовательное ядро экосистемы подготовки управленческих кадров на Дальнем Востоке, где идет подготовка кадров под реализацию приоритетных проектов развития ДФО.

"Мы создали такое подразделение в федеральном университете, реализуем ряд программ, в частности, для государственных муниципальных служащих под патронажем полпредства [президента в ДФО], [в том числе] кадровую образовательную программу Master of public administration. <...> Здесь ребята не только учатся, они проходят стажировки, реализуют индивидуальные планы развития, формируют некую такую управленческую элиту Дальнего Востока. Мы планируем за несколько лет сформировать такую "дальневосточную сотню", которая будет развивать Дальний Восток, снижая бюрократические процессы, повышая свои компетенции в моменте на основе лучших практик, которые сейчас есть по всей стране", - сказал он на второй региональной кадровой сессии в Самарской области.

Кривопал отметил, что в академии управления Дальневосточного федерального университета реализуются форматы непрерывного обучения. "Мы сейчас все больше понимаем, что такой формат становится одним из ключевых и востребованных <...> в университетах по всей стране, в частности у нас, в Дальневосточном федеральном университете, поэтому мы реализуем несколько образовательных программ. <…> По сути, академия управления, которую мы создали совсем недавно, это реакция на тот запрос, который сейчас существует у бизнеса, у органов управления на получение актуальных, качественных практико-ориентированных знаний", - отметил он.