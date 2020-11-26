Диана Гурцкая вылечилась от коронавируса

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Певица Диана Гурцкая вылечилась от коронавирусной инфекции и скоро вернется к активной работе. Об этом сообщил ТАСС в четверг ее брат и продюсер Роберт.

О том, что 42-летняя артистка заболела, стало известно 16 ноября. По словам ее представителя, болезнь проходила в легкой форме, госпитализация не потребовалась.

"Диана вчера получила отрицательный результат. Все позади, она этому рада. Пару дней она еще посидит дома и затем вернется к работе", - сказал продюсер.

Диана Гурцкая - заслуженная артистка России, известность ей принесли такие композиции, как "Ты знаешь, мама", "Ты здесь" и "Солнечный мальчик". Артистка ведет активную общественную работу в составе Общественной палаты РФ и по линии благотворительного фонда "По зову сердца".