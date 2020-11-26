Затонувшую летом в Керченском проливе бронемашину восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Затонувшую летом в Керченском проливе бронемашину БРДМ-2 восстановили и испытали на плаву, сообщил ТАСС руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники "Военно-техническое общество" Алексей Мигалин.

Бронемашина затонула 25 июля 2020 года при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенскому десанту 1943 года. Находящиеся в ней шесть человек были спасены. Причиной, по словам организаторов акции, стали погодные условия: сильный боковой ветер и течение. Бронемашина была обнаружена 30 июля на глубине около 8,2 м в пяти километрах от берега.

"Бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2), затонувшая при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции "Керченский десант "Дорога мужества" в конце июля текущего года, восстановлена на подмосковном 22-м бронетанковом ремонтном заводе. На восстановление БРДМ-2 ушло четыре месяца (август - ноябрь). Бронемашина уже прошла испытания на плаву", - сообщил Мигалин, который является организатором патриотической акции "Керченский десант "Дорога мужества".

По его словам, в бронемашине, пролежавшей на дне Керченского пролива с 25 по 31 июля, перебрали двигатель, поменяли все электрооборудование, включая проводку, поскольку морская вода разъела все приборы.

Первая патриотическая акция "Керченский десант "Дорога мужества" состоялась 23 июля 2017 года. Два экипажа, один из которых женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2.

Керченско-Эльтигенская десантная операция (31 октября - 11 декабря 1943 года) проводилась для освобождения Керчи, овладения портом Камыш-Бурун и дальнейшего освобождения Крыма. Это одна из крупнейших десантных операций Великой Отечественной войны. Ее продолжительность составила 40 суток. Итогом операции стал захват плацдарма на Крымском полуострове.