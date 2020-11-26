Требование справки об отсутствии коронавируса при госпитализации может быть отменено

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Минздрав России планирует отменить требование о наличии справки об отрицательном тесте на новую коронавирусную инфекцию, которая должна быть получена за семь дней до плановой госпитализации. Об этом в четверг сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на XI Всероссийском конгрессе пациентов.

"С учетом накопленного опыта работы с данной категорией пациентов и лечения этого заболевания, а в первую очередь с диагностикой этого заболевания, сейчас министерством [здравоохранения] подготовлен новый проект приказа [согласно которому], <...> требование, которое связано с необходимостью выполнения лабораторного анализа на ковид перед госпитализацией за семь дней [будет отменено] <...>, в этом нет необходимости при условии отсутствия каких-либо клинических проявлений", - сказал он.

Кроме того, непосредственно при госпитализации пациент в любом случае будет сдавать тест на наличие коронавируса. "При наличии клинических проявлений ОРВИ, будь то ковид или другие заболевания, думаю что там вообще не будет осуществляться направление пациента пока не будет устранена эта причина, я думаю эта справка вообще не будет требоваться. А при поступлении [в больницу] конечно человек будет проходить тестирование любым доступным способом для медицинской организации, будь то ПЦР-мазок или анализ крови на антитела, это на выбор и возможности медицинской организации", - заключил он.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 187 990 случаев заражения, выздоровели 1 685 492 человека, умерли 38 062. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.