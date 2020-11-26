Госдума вводит в Семейный кодекс приоритет конституции над международными договорами

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в первом чтении президентский законопроект о закреплении в Семейном кодексе приоритета Конституции РФ, а также основ правопорядка и нравственности, над международными договорами.

Сейчас, согласно статье 6 Семейного кодекса, "если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены семейным законодательством, применяются правила международного договора".

Однако, как указывается в поправке к кодексу, "не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, а также основам правопорядка и нравственности". "Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом", - говорится в законопроекте.

"Расширение ориентиров для истолкования правил международных договоров и упоминание в их числе, помимо Конституции, также основ правопорядка и нравственности вызвано тем, что сфера семейных отношений требует особого правового регулирования, где главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в конституции", - пояснил журналистам глава профильного комитета по госстроительству и законодательству, официальный представитель президента при рассмотрении законопроекта Павел Крашенинников.

Примеры применения закона

Выступая на пленарном заседании, Крашенинников напомнил, что "Российская Федерация является участником очень многих конвенций и международных договоров по семейному праву". "И мы видим, что в связи с этим стали возникать разные понимания семьи, брака и доступа к частной жизни", - заметил депутат, подчеркнув, что законопроект позволит урегулировать большую часть проблем в этой сфере.

"Мы говорим о приоритете нашей конституции и основ нравственности и правопорядка над международными договорами", - продолжил Крашенинников. В качестве примера он привел Римскую конвенцию о защите прав человека, истолкование определенных положений которой позволяет признавать вторые и третьи браки. "Мы, конечно, в соответствии с этой нормой будем руководствоваться нашей конституцией, именно российскими основами правопорядка и нравственности, - пояснил Крашенинников. - Наши основы нравственности не предполагают многоженства и многомужества".

Кроме того, продолжил глава комитета, поправка в Семейный кодекс позволит гарантировать действующую в России полную анонимность донорства при применении репродуктивных технологий вне зависимости от положений международных договоров или решений межгосударственных органов, так как раскрытие информации о доноре противоречит российским основам нравственности.

Поправка также создает дополнительный барьер для регистрации однополых браков в России. Крашенинников указал на то, что "в конституции появилось понятие брака как союза мужчины и женщины".

Таким образом Семейный кодекс приводится в соответствие с новыми положениями основного закона. В статье 79 конституции указано, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в РФ.

Ранее Госдума внесла изменения, касающиеся верховенства Конституции РФ, в пять других кодексов и 115 законов.

В новость были внесены изменения (15:30 мск) - добавлены подробности.