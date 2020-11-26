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Умер Диего Марадона

Адвокат сообщил, что скорая помощь ехала к Марадоне более 30 минут

По словам защитника, Марадона в течение 12 часов находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла намерен добиваться расследования обстоятельств смерти бывшего футболиста сборной Аргентины из-за подозрений, что медицинская помощь не была ему предоставлена своевременно и должным образом. Об этом он сообщил в четверг в Twitter.

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"Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями", - говорится в заявлении Морлы.

По его словам, в отчете, который составила прокуратура также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.

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