Адвокат сообщил, что скорая помощь ехала к Марадоне более 30 минут

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 ноября. /ТАСС/. Адвокат Диего Марадоны Матиас Морла намерен добиваться расследования обстоятельств смерти бывшего футболиста сборной Аргентины из-за подозрений, что медицинская помощь не была ему предоставлена своевременно и должным образом. Об этом он сообщил в четверг в Twitter .

"Скорая помощь ехала больше 30 минут, что является преступным идиотизмом. Это нельзя оставлять незамеченным, я буду просить провести расследование со всеми вытекающими последствиями", - говорится в заявлении Морлы.

По его словам, в отчете, который составила прокуратура также говорится, что в течение 12 часов Марадона находился без присмотра со стороны медицинского персонала, который был нанят для наблюдения за его состоянием.

Диего Марадона умер в среду на 61-м году жизни. По предварительным данным, причиной его смерти стала сердечная недостаточность. В связи с кончиной Марадоны в Аргентине был объявлен трехдневный траур.