Продажу сжиженного газа детям и подросткам запретили в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области единогласно поддержали в четверг законопроект об ограничения продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд, чтобы предупредить распространение среди подростков такого вида токсикомании как сниффинг. Прямая трансляция заседания велась на сайте регионального парламента.

"Законопроектом на территории Оренбургской области устанавливаются ограничения продажи несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы и используемых для личных и бытовых нужд граждан", - сказано в пояснительной записке к документу.

По данным комитета Законодательного собрания региона по здравоохранению, данное ограничение вводится в связи с участившимися случаями отравления токсическими веществами несовершеннолетних. Депутаты полагают, что это происходит из-за отсутствия законодательного регулирования реализации портативных газовых зажигалок и баллончиков газа для их заправки, широкой доступности подобных товаров для подростков.

"А так как газ в баллоне для бытовых целей не ограничен в гражданском обороте, и дети в возрасте от шести до восемнадцати лет вправе совершать мелкие бытовые сделки, какой-либо ответственности за продажу газа в баллоне несовершеннолетним действующим законодательством не предусмотрено", - уточняется в пояснительной записке.

С инициативой внести изменения в закон Оренбургской области "О мерах по защите нравственности несовершеннолетних детей и обеспечению их прав на охрану здоровья на территории Оренбургской области" выступил первый заместитель прокурора региона Алексей Волков, отметили в пресс-службе надзорного ведомства. По их данным, в 2019 году в Оренбургской области зафиксировано три смертельных случая отравления подростков сжиженным углеводородным газом, в 2020 году их число возросло до пяти.