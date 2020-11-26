Борис Джонсон покинул свою резиденцию после двухнедельного периода самоизоляции

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг впервые за две недели покинул свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10, где он соблюдал режим самоизоляции после контакта с носителем коронавирусной инфекции. Как сообщает агентство Reuters , в четверг утром глава правительства отправился на утреннюю пробежку.

Вечером Джонсон намерен выступить с обращением к британцам, призвав их соблюдать местные ограничения, которые со 2 декабря придут на смену общенациональному карантину, действующему с 5 ноября.

Джонсон ушел на самоизоляцию в середине месяца после встречи с депутатом-консерватором Ли Андерсоном, у которого впоследствии был выявлен COVID-19. Анализ самого Джонсона оказался отрицательным, однако от необходимости выдерживать 14-дневный карантин (с момента последнего контакта с инфицированным) его не избавил ни этот факт, ни то обстоятельство, что он уже переболел COVID-19 в апреле. Тогда премьер-министр провел неделю в больнице Лондона, в том числе несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего сам признавался, что его жизнь была в опасности.

Как отмечали британские газеты, случай Джонсона показывает неэффективность действующих правил, соблюдая которые, здоровые люди вынуждены оставаться дома. Эксперты высказываются за то, чтобы в таких случаях человек мог прекратить соблюдение режима самоизоляции, сдав отрицательный тест на коронавирус.