В Удмуртии проведут проверку после смерти от малярии вернувшегося из Танзании туриста

ИЖЕВСК, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Удмуртии намерено выяснить, насколько качественно оказывалась медицинская помощь умершему сыну экс-мэра Архангельска Александру Донскому. По информации СМИ, 29-летний мужчина умер после поездки в Танзанию от малярии.

О смерти сына бывший мэр Архангельска Александр Донской написал на своей странице во "ВКонтакте" 25 ноября. Известно, что после возвращения из-за границы Донской-младший поехал в командировку в Ижевск и там почувствовал недомогание. Местные врачи якобы не сразу разобрались в причинах заболевания, подозревая у мужчины коронавирусную инфекцию.

"По факту оказания медицинской помощи Донскому А.А. будет проведена служебная проверка. Хотим отметить, что территория африканских стран является неблагополучной по тропической малярии. Тропическая малярия - тяжелое паразитарное заболевание, которое передается от больного человека к здоровому при кровососании самок комаров", - сообщили в Минздраве.

В пресс-службе добавили, территория Удмуртии является благополучной по тропической малярии, а в республиканской инфекционной клинической больнице имеется запас противомалярийного препарата "Мефлохин". Установлено, что медицинские организации в период с 16 по 22 ноября не получали информации о нахождении в республике граждан, недавно прибывших из неблагополучных по малярии регионов Африки.

В министерстве добавили, что при поздней диагностике и лечении (позднее 10 дня) тропическая малярия принимает злокачественное течение и может привести к летальному исходу. Летальность при тропической малярии составляет до 40%, при позднем обращении за медицинской помощью этот показатель увеличивается. "Поэтому перед планируемым выездом в тропические страны туристам необходимо в обязательном порядке проводить химиопрофилактику под наблюдением врача лечебно-профилактического учреждения, то есть принимать противомалярийные препараты за неделю до выезда в малярийную местность, в течение всего времени пребывания в местах возможного заражения малярией также принимать назначенные препараты, и в течение месяца после возвращения", - добавили в пресс-службе.

По данным открытых источников, Донской-младший является основателем компании Big Funny, владеющей сетью развлекательных проектов "Зеркальный лабиринт", "Дом вверх дном", "Лабиринт страха" как в России, так и за рубежом.