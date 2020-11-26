Минпросвещения разработает нормативы по использованию гаджетов для школьников

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено создать для школьников нормативы по использованию гаджетов, чтобы исключить негативное влияние технологий на здоровье детей. Об этом в четверг сообщается в Telegram-канале ресурса стопкоронавирус.рф со ссылкой на Минпросвещения.

Министерство напомнило, что внедряемая Цифровая образовательная среда (ЦОС) позволит школьникам обучаться дистанционно. Так, дети, которые не могут посещать традиционные занятия из-за длительной болезни или по любой другой причине, смогут всегда оставаться в образовательном процессе.

"Министерство разрабатывает нормативы использования гаджетов для того, чтобы применение ЦОС не отражалось негативно на здоровье детей", - говорится в сообщении. Минпросвещения отмечает, что цифровые инструменты открывают новые возможности классической формы обучения.

Говоря о пользе Цифровой образовательной среды, в министерстве отметили, что для школьников будет доступна "цифровая библиотека" с качественным обучающим контентом по всем темам и всем предметам. Кроме того, ЦОС позволяет автоматизировать многие управленческие функции и избавить учителя от большой отчетности.

Также у школьников появится возможность создать "электронное портфолио" со всеми достижениями, победами в конкурсах и олимпиадах, которое пригодится потом для поступления в вуз и при приеме на работу.