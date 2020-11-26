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Пандемия COVID-19

Портал стопкоронавирус.рф дополнил карту ограничений в регионах информацией для туристов

Также на портале появились номера горячих линий территориальных управлений Роспотребнадзора по коронавирусу

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Карта портала стопкоронавирус.рф с действующими в регионах России ограничениями из-за COVID-19 дополнена номерами горячих линий местных Роспотребнадзоров, а также информацией о правилах для туристов. Об этом сообщается в четверг на сайте стопкоронавирус.рф.

"Карта действующих ограничений <...> дополнена информацией, касающейся тех, кто приезжает в регион отдыхать или по работе. В частности, здесь можно узнать, берут ли анализы у пассажиров на вокзалах и в аэропортах в случае повышенной температуры, можно ли сразу по приезде получить больничный, нужен ли режим изоляции и по какому номеру можно получить дополнительные сведения. Данные об ограничениях и правилах обновляются еженедельно", - говорится в сообщении.

Кроме того, там появились номера горячих линий территориальных Роспотребнадзоров по коронавирусу. Позвонив, можно получить информацию о тестировании на COVID-19 и сроках получения результатов.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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