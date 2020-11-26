Итоговые контрольные в 2021 году могут перенести на осень при ухудшении эпидситуации

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 2021 году планируется провести весной, однако в случае ухудшения эпидситуации в стране школьники будут писать итоговые контрольные осенью. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Расписание проведения ВПР в школах в 2021 году будет определено в зависимости от эпидемиологической ситуации. Планируется их проведение весной, в конце текущего учебного года. Если эпидемиологическая обстановка не позволит провести ВПР в эти сроки, они могут пройти осенью, в начале нового учебного года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перечень ВПР планируется дополнить проверочной работой по оценке навыков, важных для цифровой экономики. Школьники будут выполнять ее на компьютере.

Кроме того, в 2021 году во всех техникумах впервые пройдут итоговые контрольные, в рамках которых обучающимся предложат написать две работы: по профильному предмету и работу, проверяющую уровень общеобразовательной подготовки.

Контрольные 2020 года

"В настоящее время мы обладаем большой базой данных по итогам различных мониторингов: ЕГЭ, ОГЭ, всероссийских проверочных работ, национальных и международных исследований качества образования. Это позволяет нам сделать еще один шаг вперед и сформировать интегральную оценку на основе этих данных. К концу года мы создадим соответствующую карту регионов Российской Федерации", - привела пресс-служба слова главы Рособрнадзора Анзора Музаева, заявившего об этом на организованном ведомством семинаре-совещании по оценке качества образования.

По словам Музаева, Рособрнадзор намерен сделать аналогичную оценку и по муниципалитетам, а полученные данные смогут использовать руководители региональных органов управления образованием для понимания сложившейся ситуации и работы по повышению качества образования.

Также на семинаре были оглашены предварительные итоги ВПР 2020 г., которые свидетельствуют о некотором снижении результатов в этом году по сравнению с прошлым, сохраняются проблемы с объективностью проведения ВПР в некоторых школах, хотя общее количество таких школ сокращается, отмечает ведомство. Список школ с признаками необъективности проведения контрольных будет опубликован Рособрнадзором до конца текущего года.

"Школам, показавшим низкие результаты ВПР, мы будем помогать. В этом году мы начали реализацию проекта "500+" по поддержке слабых школ. На будущий год планируется существенное расширение этого проекта, в нем примут участие до трети школ из числа включенных в списки школ с низкими результатами в каждом регионе", - привела пресс-служба слова директора Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергея Станченко.

Всероссийские проверочные работы проходили в школах с 14 сентября по 12 октября. В них приняли участие более 7 млн учащихся из 37 тыс. школ. ВПР - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.