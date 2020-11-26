Член ЛДПР отказался от иска к Навальному из-за включения в список "Умного голосования"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Люблинский суд Москвы прекратил производство по иску кандидата в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Константина Киреева с требованием опровергнуть его включение в список "Умного голосования" из-за отказа заявителя от своих требований. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Истец отказался от исковых требований. Производство по иску прекращено", - сказала собеседница агентства.

Поводом для обращения в суд стало включение фамилии кандидата в список на сайте Алексея Навального "Умное голосование". По словам самого Киреева, он никогда не сотрудничал с Навальным и не давал разрешения на включение в этот список. Киреев настаивает, что в 2019 году "Умное голосование" не дало ему выиграть на выборах в совет депутатов Калининского района Челябинска, а в этом году может помешать на выборах в региональное заксобрание.

Таганский суд Москвы по требованию Роскомнадзора заблокировал в декабре 2019 года сайт "Умное голосование", который был запущен месяцем ранее, из-за нарушения правил сбора персональных данных пользователей.

Рассмотрение иска прошло в закрытом для представителей СМИ режиме. ТАСС пока не располагает комментариями сторон.