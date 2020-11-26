В Moderna заявили, что ее вакцину от COVID-19 легче хранить и перевозить, чем другие

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Главный врач компании Moderna Таль Закс сообщил, что вакцину от коронавируса, которую разрабатывает Moderna, проще перевозить и хранить по сравнению с рядом препаратов других производителей. Об этом он рассказал в опубликованном в четверг интервью германскому изданию FOCUS Online .

"Преимущество заключается в том, что для транспортировки [вакцины] не нужна новая инфраструктура. За последние годы мы сами создали соответствующие условия, и уже имеющихся в аптеках, клиниках и врачебных кабинетах холодильников хватает для хранения вакцины", - сказал он. "В морозильной камере она хранится до 6 месяцев, в нормальном холодильнике до 1 месяца. Это облегчает логистику", - уточнил Закс.

Отвечая на вопрос о возможных побочных эффектах препарата, специалист отметил, что нужно различать две вещи - "безопасность и переносимость". "Что касается безопасности, то речь идет о серьезных вредных последствиях прививки для организма. Когда мы говорим о переносимости, то имеем в виду [возможные] неприятные, но неопасные и ограниченные по времени побочные эффекты", - пояснил он. "Безопасность вакцины, по данным на сегодняшний день, очень высока", - сообщил Закс.

"Побочные эффекты могут появиться после прививки. Примерно один из 10 привитых будет, возможно, иметь такие симптомы, как головная боль, боль в мышцах или в месте укола, а также ощущать симптомы, характерные для гриппа", - заявил главврач американской компании. "Но это проявляется и при других вакцинах, они (симптомы - прим. ТАСС) исчезают спустя несколько дней", - добавил он. Закс сказал, что не знает, как долго будет сохраняться иммунитет в случае вакцинации.

"Я думаю, что вакцинация большой части населения станет важным элементом [в борьбе с распространением коронавируса]", - продолжил Закс. "После регистрации для этого потребуется несколько месяцев. Но я оптимистично настроен и думаю, что мы перевернем страницу до следующей зимы и затем сможем вернуться к нормальной жизни", - считает специалист. Возможно, по его словам, "это произойдет не везде на 100%, но в большинстве областей [жизни]".

16 ноября американская компания проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.